«Mio figlio disabile costretto a guardare le spalle degli altri tifosi allo stadio Maradona»

POZZUOLI – L’inclusione resta ancora un traguardo lontano, soprattutto quando vengono a mancare le basi e il rispetto. Succede allo stadio Maradona di Napoli dove un papà di Pozzuoli ha denunciato come suo figlio sia stato costretto a “guardare le spalle degli altri tifosi per tutta la partita”. Un grido d’allarme lanciato anche al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che più e più volte ha affrontato la tematica delicata di chi vive in carrozzina. «Più volte abbiamo dovuto affrontare la tematica disabili allo stadio – dichiara Borrelli – Nonostante le denunce e gli appelli, non c’è stato alcun passo in avanti. Allora, ci rivolgiamo nuovamente al Comune e alla Società Sportiva Calcio Napoli per poter avere uno stadio alla portata di tutti, adeguando le strutture ed i servizi eliminando le barriere architettoniche e facendo rispettare le regole a tutti i tifosi. Se ad una persona costretta su una sedia a rotelle non gli viene neanche consentito di guardare, in maniera adeguata e consona, una partita di calcio allora siamo veramente messi male e vuol dire che l’inclusione sociale è per lo più, in tanti casi, soltanto ipocrisia e presa in giro».