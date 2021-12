POZZUOLI – Memorial D’Auria allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli, nel ricordo di Fernando D’Auria, storico presidente della Puteolana che nel 1993/94 conquistó il campionato interregionale (oggi Serie D) attraverso gli spareggi. Una giornata all’insegna dello sport, che vede Diavoli Rossi e Rione Terra, con lo slogan dell’evento, quanto mai attuale: “Chi ha un cuore buono, mai verrà dimenticato”.

LA PARTITA – In campo le due squadre danno spazio ad ampie rotazioni, con mister Marra che ruota tutte le pedine a disposizione in panchina. Nel primo tempo occasioni a profusione, con Guarracino, Evacuo e De Simone che si fanno vedere nei venti minuti di gioco iniziali. A sbloccare la contesa ci pensa Accietto al 25’, bravo a sfruttare un ottimo pallone capitatogli sui piedi in area di rigore. Pochi minuti dopo, al 32’, arriva il raddoppio, con De Simone abile scaricare la sfera alle spalle del portiere avversario. Nella ripresa, come annunciato, girandola di cambi, e Rione Terra che dimezza lo svantaggio. Rigore causato da un fallo di Esposito sull’attaccante del Rione Terra, e la squadra di mister Monaco fa 2-1 con Cirino. Passano venti minuti e arriva anche il pareggio, con un’azione ben orchestrata dal team del presidente Di Bonito che porta i conti sul 2-2 con Ciotola. Si conclude così il match, con una Puteolana arrembante negli ultimi 15 minuti, ma non trova il gol del nuovo vantaggio. Una giornata di sport che senz’altro ha consentito di ricordare la figura di Fernando D’Auria, mai dimenticata dai supporter flegrei.