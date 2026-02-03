Medici cinesi in visita al Santobono Pausilipon

NAPOLI – All’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli una delegazione di medici provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. La visita è avvenuta nell’ambito del progetto “Medici Cinesi in Campania per Osservazione Clinica”, promosso dalla Beijing Huatong Guokang Foundation (BHGF), con il supporto del Project Manager Vincenzo Scancamarra ed ha rappresentato un momento di confronto tecnico-organizzativo sull’adozione di tecnologie avanzate a supporto della chirurgia di precisione e della pianificazione preoperatoria digitale. L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescente collaborazione tra Italia e Cina nel campo della medicina e della ricerca sanitaria, con l’obiettivo di favorire lo scambio di competenze cliniche, esperienze organizzative e innovazioni tecnologiche per la cura del paziente pediatrico. Durante la visita, i medici cinesi, specializzati in Chirurgia robotica tridimensionale hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività cliniche e chirurgiche della struttura, con un focus particolare sul complesso operatorio del presidio ospedaliero Santobono, individuato dalla delegazione per la sua spiccata vocazione all’alta specializzazione e al continuo ammodernamento tecnologico. Accompagnata dal responsabile della UOSID di Bioingegneria, Luigi Iuppariello, la delegazione ha approfondito il modello di integrazione tra competenze cliniche e di bioingegneria nella selezione, validazione e messa a regime di piattaforme complesse — tra cui sistemi di imaging, navigazione, robotica, workflow digitali e tecnologie audio-video — che contribuiscono a rendere l’ospedale pediatrico partenopeo un polo di altissima specializzazione e avanguardia nel panorama sanitario.

LA VISITA – Nel corso della visita, sono state visitate le sale operatorie di: Neurochirurgia, dotata di neuronavigazione, tac intraoperatoria, neuroendoscopio e laser interstiziale; Ortopedia, con un focus sulla chirurgia della scoliosi e dell’imaging intraoperatorio; Otorinolaringoiatria, dove è stato presentato il sistema RobOtol, per la chirurgia otologica di precisione, con focus sulle procedure legate agli impianti cocleari; Oculistica, dove sono stati presentati i sistemi laser per la chirurgia oftalmica e i sistemi avanzati di faco-vitrectomia. Infine, è stato mostrato il robot urologico per il trattamento delle calcolosi pediatriche. “La condivisione delle conoscenze è uno dei pilastri per il progresso della medicina e per il miglioramento della qualità dell’assistenza. Questa visita conferma la vocazione del nostro Ospedale a essere non solo centro di eccellenza assistenziale, ma anche luogo di scambio scientifico e cooperazione internazionale”, è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon. “I medici cinesi provenienti dagli ospedali di Jiangsu, provincia popolosa di oltre 80 milioni di abitanti, ringraziano per la meravigliosa ospitalità e sono rimasti profondamente colpiti dall’attenzione dedicata alla cura del paziente pediatrico e dall’elevato livello di innovazione tecnologica del Santobono. Proprio questa expertise ci ha spinto a chiedere al direttore generale Conenna di poter fare conoscere la brillante realtà ospedaliera pediatrica della nostra città” è il commento di Vincenzo Scancamarra, colonnello riservista dell’Esercito nonché presidente dell’Associazione culturale “L’Era della Stella Polare APS ETS” e rappresentante in Italia della Beijing Huatong Guokang Foundation (BHGF).