Manzoni lancia al Rione Terra di Pozzuoli la kermesse estiva “A spasso nel cinema”

POZZUOLI – Cinquanta appuntamenti dal 14 luglio all’8 settembre. Parte la seconda edizione di “A spasso nel cinema”, per tante serate di cinema all’aperto organizzate dal comune di Pozzuoli per chi resta in città e per dare un segnale anche alla luce dell’ultima crisi sismica. Tutti i dettagli sulla pagina di Arena Puteolana che insieme a Sirio ha organizzato la kermesse voluta dal sindaco Gigi Manzoni. Il biglietto unico è di 3,50 euro per ogni evento in programma nei mesi di luglio, agosto e settembre.

