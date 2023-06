Manuela Del Giudice 16enne di Quarto è la nuova Miss Campi Flegrei

POZZUOLI – È Manuela Del Giudice, 16 anni, residente a Quarto, la nuova “Miss Campi Flegrei”. La sedicenne si aggiudica il titolo concorrendo con altre trentatré ragazze e impressionando la giuria. La finalissima del concorso è stata presentata dalla showgirl napoletana Fabiola Cimminella e si è tenuta ieri sera in piazza De Curtis, a Monterusciello. Tra gli ospiti della serata c’erano il comico Lello Musella, l’attrice Stefania De Francesco e l’ex giocatore del Napoli Emanuele Calaiò, lo stilista Luciano Fiore che hanno fatto parte della giuria. “Questa serata è importantissima, è un concorso nato nel 2011 per gioco e ho sempre voluto valorizzare la mia città, dunque Pozzuoli e i Campi Flegrei. Con questa manifestazione cerco di dare il mio contributo per regalare un sogno alle ragazze” ha fatto sapere l’organizzatore Alberto Spina, che con Seratissime Eventi ha rilanciato la manifestazione dopo uno stop di quattro anni dovuto al covid.