AREA FLEGREA – E’ stato prorogato di ulteriori 24 ore su buona parte del territorio regionale l’avviso di allerta meteo attualmente in atto sulla Regione Campania per piogge, temporali e raffiche di vento che fino alla mezzanotte ha un livello di criticità giallo per l’area flegrea. A partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, lunedì 1 febbraio, sulle zone si avrà una criticità Gialla per Precipitazioni locali, temporaneamente sparse al pomeriggio, anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale. Locali raffiche” si prevedono, infatti, ancora precipitazioni anche intense.​