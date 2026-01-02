Maltempo, ma non c’è allerta meteo nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Freddo, pioggia e vento ma non c’è alcuna allerta meteo nei Campi Flegrei. Secondo il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile le criticità quest’oggi non interesseranno la “Zona 1” dove sono compresi i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida e le isole di Ischia e Procida.

L’AVVISO – Per quanto concerne l’allerta meteo gialla la Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha infatti emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di ieri, 1 gennaio 2026 e per l’intera giornata di oggi, 2 gennaio. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche molto intensi, con una criticità idrogeologica sulla fascia costiera. Le zone interessate sono Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); Zona 8 (Basso Cilento).