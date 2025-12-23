Maltempo, annullato il Pozzuoli S’Move Festival nel giorno della vigilia di Natale

POZZUOLI – “Si comunica che a causa delle condizioni meteo avverse previste per domani, l’evento in programma per il giorno 24 dicembre è annullato, ma nei prossimi giorni vi sveleremo una piccola novità per non lasciarvi a bocca asciutta. Le attività commerciali della Darsena e del centro storico di Pozzuoli resteranno regolarmente aperte, ciascuna svolgendo la propria attività in maniera autonoma e con la propria musica, nel rispetto delle normative vigenti.” è quanto fanno sapere gli organizzatori dell’evento che si sarebbe dovuto tenere nella giornata della vigilia di Natale.