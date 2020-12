POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto anche per oggi la sospensione dell’attività educativa e didattica in presenza delle scuole dell’infanzia (compreso gli asili nido) e delle prime classi della scuola primaria. Resterà chiuso anche il cimitero. Come sempre, è raccomandato a tutti i cittadini di evitare le uscite non necessarie e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, cornicioni. Sono previsti fenomeni rilevanti: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Vento forte e raffiche nei temporali.