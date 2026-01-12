Maison Toledo, un angolo di Paradiso con vista sul golfo di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – C’è un angolo di Paradiso a Pozzuoli, con vista sul magnifico golfo. È Maison Toledo, imponente complesso che Don Pedro Álvarez de Toledo, scelse per erigere una dimora in cui trovare riposo dai lunghi e stancanti viaggi. Oggi, con la nuova gestione diretta da un giovane imprenditore puteolano, è location per eventi, ristorante, cocktail bar dove trascorrere momenti unici e indimenticabili. Maison Toledo ha un Roof Garden con una vista mozzafiato sui Campi Flegrei, dove poter cenare o sorseggiare un cocktail in totale relax. Gli ampi spazi esterni permettono inoltre di ospitare eventi musicali o feste, sia in giardino che in terrazza. Si trova in via Pendio San Giuseppe. Per il clienti del locale, inoltre, è disponibile un parcheggio convenzionato che si trova in viale Capomazza 8

