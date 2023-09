Madame Luigia, l’ultima fattucchiera di Pozzuoli approda a Sky e legge i tarocchi all’attore David Harewood – LE FOTO

POZZUOLI – L’ultima fattucchiera di Pozzuoli approda a Sky e legge i tarocchi a David Harewood, l’attore inglese protagonista di un docufilm su Charles Dickens e il suo viaggio in Italia. Madame Luigia, al secolo Luigia Maria Cristina Clemente, 93 anni, beneventana ma puteolana di adozione, è stata scelta dalla piattaforma televisiva per interpretare se stessa in una produzione internazionale, con la regia di Benedetta Pinelli, che ripercorre in chiave moderna il Gran tour che due secoli fa impegnò il famoso scrittore nel nostro paese.

L’ATTORE E LA FATTUCCHIERA – A Napoli Dickens rimase colpito dall’esoterismo di cui Napoli trasudava, così come oggi Harewood a Fuorigrotta, dove vive da anni Luigia, si è lasciato conquistare dalla maga puteolana che, dalle carte e dalla mano con il supporto del pendolo, ha letto passato e presente dell’attore stupendolo per le centrate deduzioni. In realtà l’intera troupe (circa 15 persone) presente sul set, ossia la casa della chiromante, ha subito il carisma di Madame, come racconta il figlio Bernardo Pareres, ristoratore di Pozzuoli. “Mi ha contattato Sky tramite una persona che aveva lavorato con Giovanni Troilo in “Vesuvio”, un docu-film a cui ha partecipato mamma, uscito nel marzo del 2022 – racconta -. Mi ha poi chiamato la scorsa settimana la segretaria della regista, per un documentario Sky ispirato al diario di viaggio “Pictures from Italy” che Charles Dickens scrisse nel periodo dei gran tour nelle principali città d’arte. A Napoli si recò sul Vesuvio, rimase sconvolto dalla sporcizia ma al contempo affascinato dalla popolarità del gioco del lotto e di come la povera gente puntasse lo stesso qualche soldo sui numeri.” Nella città partenopea Dickens incontrò, appunto, una cartomante.

LE RIPRESE – Ed ecco entrare in scena sabato scorso Madame Luigia, con il suo immancabile rossetto rosso, l’impeccabile chignon e i vistosi gioielli che si è potuta comprare negli anni d’oro grazie al suo “dono”, quando vip e gente comune facevano la fila sulle scale attendendo il turno nello studio in via Solfatara, dove viveva divorziata (tra le prime in Italia negli anni 70) coi i figli. “L’attore inglese si è “innamorato” di mamma – riferisce Bernardo -, che gli ha letto realmente la mano e la carte. Lui dice che ha centrato, è rimasto toccato e sconvolto”. Nessun copione: il talento esoterico di Madame Luigia è stato sufficiente per le riprese, durate un paio d’ore e proseguite poi nella palazzina. E ora si attende l’uscita del docu-film, prevista a novembre su Sky UK e a dicembre in Italia.