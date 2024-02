QUARTO/PIANURA – in Via Montagna Spaccata, due coniugi sono stati controllati e denunciati. In auto avevano una mazza di legno di 50 centimetri e un machete. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Pianura nelle prime fasi del controllo, le armi sarebbero servite per risolvere delle controversie con alcuni parenti. Al termine dei controlli le armi sono state sequestrate.