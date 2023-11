Lutto nel mondo dell’avvocatura: si è spenta Marialuisa Scamardella, il cordoglio del sindacato forense puteolano

POZZUOLI – Lutto nel mondo dell’avvocatura flegrea, si è spenta questa mattina Marialuisa Scamardella, avvocato di 44 anni di Pozzuoli ma residente a Bacoli. I funerali avranno luogo domani, venerdì 17 novembre, alle ore 16 presso la Chiesa di San Gioacchino. Grande è il cordoglio da parte di parenti, amici e i tanti colleghi che si sono stretti attorno al dolore del marito e delle due figlie dell’avvocato Scamardella.

IL RICORDO – Struggente il pensiero che il sindacato forense puteolano ha voluti rivolgere alla collega e amica scomparsa: «Una stella ci ha lasciati, la nostra stella. Un vuoto incolmabile, ma sarai sempre tra noi cara Lisa Scamardella perché il tuo dolce ricordo ci accompagnerà per sempre. Ci hai donato tanto, ma il più prezioso dei doni è stato il tuo esempio. Sei stata e sarai sempre per noi tutti, un grande faro, un esempio di moglie, madre, amica e collega. Per chi ha avuto il privilegio di conoscerti e viverti anche solo come amica e collega, sei stata un prezioso esempio di garbo, equilibrio, gentilezza, gioia, allegria, forza, rigore, energia, coraggio ma anche di speranza, di fede e di inesauribile e infinito amore e bene. La tua autentica generosità resterà indelebile nelle nostri menti e nei nostri cuori e anche per questo resterai eterna tra noi. Grazie Lisa per aver reso meravigliosa la tua esistenza perché il viverti è stato per noi tutti un meraviglioso dono. Che tu possa ora vegliare sulla tua splendida famiglia a cui porgiamo il nostro più sentito e partecipato cordoglio.»