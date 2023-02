L’ufficio Tributi del Comune di Bacoli è sempre aperto: un clic per evitare file e attese

BACOLI – Con Linkmate l’ufficio Tributi del Comune di Bacoli è sempre aperto: accedi 24 ore su 24 tutto l’anno alla tua posizione tributaria. Uno sportello telematico, attraverso cui ogni singolo cittadino di Bacoli, può accedere ai servizi dell’ufficio tributi, controllare la propria situazione tributaria ed effettuare i pagamenti comodamente da casa. Con un clic, facilmente. Evitando lunghe file ed attese agli uffici.

COME FARE – Basta collegarsi al sito del Comune di Bacoli e scrollare verso il basso tra le varie icone troverete anche quella dello “Sportello del Contribuente”. Attraverso Linkmate è possibile: consultare la propria situazione anagrafica e tributaria; stampare i modelli di pagamento per Servizio idrico e Tari; stampare i modelli F24 per IMU già compilati sulla base di quanto risulta agli uffici comunali; pagamento on line di qualsiasi imposta dovuta al Comune attraverso carta di credito, carta di debito, bonifico bancario (disponibile solo se la banca ha aderito al sistema pagoPa) ed altri (paypal, ecc.); ricevere la notifica di avvenuto pagamento (mediante mail o messaggio in bacheca); avere sempre a disposizione il tuo fascicolo personale con tutti i documenti/domande presentate o ricevute; comunicare con gli uffici, mediante messaggi in bacheca, per segnalare e far correggere eventuali errori e/o omissioni presenti nella banca dati comunale (ove non sia previsto l’obbligo di dichiarazione); accedere alle informazioni anche mediante app dal tuo device mobile (android o iOS).