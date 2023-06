L’Istituto “Paolo di Tarso” di Bacoli 2°classificato al Festival della Letteratura per ragazzi

BACOLI – L’Istituto Comprensivo “1 Paolo di Tarso”, scuola secondaria di I grado di Bacoli, ha conquistato un importante riconoscimento al Festival della letteratura per i ragazzi tenutosi a Nola lo scorso 17 maggio 2023 al teatro Umberto. L’alunna Anhelina Brahina ha ottenuto il secondo premio. Anhelina, che ha 14 anni e frequenta la classe terza, è giunta in Italia da appena un anno. Si è fatta immediatamente apprezzare per l’impegno, la serietà, la postura di una “allieva modello”, classificandosi al secondo posto in assoluto su base regionale con un racconto, “La città”, tradotto in lingua italiana, che parla di amicizia e di fiducia nel prossimo. La giuria composta da eminenti personalità della cultura e della scuola ha messo in luce la scrittura “calata il un mondo complesso dove il valore dell’amicizia sembra perdere la sua valenza emotiva”. Grande soddisfazione del preside, professor Francesco Gentile, dei docenti , dei compagni di classe, dei genitori e di tutta la comunità educante.