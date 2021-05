RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un residente del Rione Toiano in merito allo stato di abbandono in cui versano le aree verdi del quartiere di Pozzuoli: «Qui siamo al Rione Toiano, alle ‘Case Parcheggio’. L’erba non viene tagliata da sei mesi. Tra poco saremo invasi da pulci e zecche».

