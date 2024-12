Lavoro, al Pitagora di Pozzuoli la consegna degli attestati del Percorso IFTS

POZZUOLI – Si terrà il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 10.00 presso l’auditorium dell’Istituto Pitagora di Pozzuoli la cerimonia di consegna degli attestati del percorso IFTS in Apprendistato, dedicato alla formazione del “Tecnico per la Progettazione e lo Sviluppo di Applicativi: Full Stack Developer”. L’evento, organizzato dall’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) ICT NAPOLI vedrà la partecipazione dell’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, e del Capo Segreteria, Antonella Ciaramella.

IL PROGRAMMA – IFTS è ideato dall’ATS ICT NAPOLI composta da un network di eccellenza costituito da Eurosoft S.r.l., il Dipartimento DIETI dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, GI Group, Accenture Technology Solutions e l’Istituto Statale Superiore Pitagora, e

promosso e sostenuto dalla Regione Campania, offre una formazione altamente specializzata che combina lezioni teoriche con apprendimenti pratici. Questo percorso è stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche del mercato del lavoro, preparando i giovani a diventare professionisti ICT qualificati con una solida comprensione delle tecnologie front-end e backend.

GLI STUDENTI – Durante l’evento, verranno messi in luce i successi e le competenze acquisite dagli studenti, che hanno beneficiato di un ambiente di apprendimento innovativo e di una stretta collaborazione con aziende leader del settore. “I nostri studenti sono il futuro dell’ICT e con questo percorso di apprendistato abbiamo fornito loro gli strumenti per eccellere in un settore competitivo”, afferma Melania Picariello, direttrice dell’Ente di formazione Eurosoft S.r.l. “Siamo entusiasti di vedere il loro percorso di crescita continua e di celebrare i loro successi nella cerimonia di consegna degli attestati.”