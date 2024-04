Lavori sulla linea della Cumana per la stazione di Pozzuoli: stop ai treni per due settimane

AREA FLEGREA – Per consentire l’esecuzione dei lavori per la messa in servizio del nuovo tracciato dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice, non eseguibili nelle normali interruzioni notturne, è necessario interrompere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Fuorigrotta e Torregaveta. Pertanto, dal giorno 6 fino a tutto il giorno 20 aprile, la tratta ferroviaria Fuorigrotta-Torregaveta sarà interrotta. Nel corso del periodo di interruzione della circolazione ferroviaria nella tratta predetta, a seguito dell’ultimazione dei singoli interventi, saranno eseguite le prove funzionali e collaudi propedeutici all’attivazione del nuovo tratto di binario. Nei giorni di interruzione sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus che si articolerà con bus sostitutivi da Fuorigrotta a Torregaveta e un servizio navetta tra Bagnoli e Pozzuoli.