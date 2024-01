Lavori infrastrutturali, l’ufficio postale di Quarto chiuso fino a marzo

QUARTO – L’ufficio postale di Quarto sarà chiuso fino a marzo per consentire i lavori infrastrutturali. A renderlo noto è il direttore della filiale sita in via Salvo D’Acquisto. Dalla data dell’8 gennaio 2024 e per tutto il periodo di chiusura, l’ufficio verrà trasferito in appoggio presso l’ufficio postale di Quarto 1, sito in Corso Italia 437, che resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 dove la clientela dell’ufficio postale, potrà svolgere tutte le operazioni effettuabili presso il proprio ufficio di radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza. L’ufficio postale di via D’Acquisto riaprirà in data 1° marzo 2024, salvo imprevisti.