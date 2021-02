POZZUOLI – La città di Pozzuoli fa i conti con un altro episodio di microcriminalità. Questa mattina, poco dopo le 5, ignoti hanno fatto irruzione nel negozio di abbigliamento “Street Griffe” di via Solfatara dopo aver sfondato la saracinesca. I ladri, una volta dentro il magazzino, hanno fatto man bassa della merce. Poi la fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Acquisite anche le immagini del sistema di videosorveglianza del locale per risalire ai responsabili del furto. Forte lo sconforto del titolare del negozio, Vincenzo Pafundi, consigliere comunale di Pozzuoli, a cui sono giunti centinaia di messaggi di solidarietà da parte di colleghi e clienti.