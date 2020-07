POZZUOLI – “Mamma, Maria, io oggi ti scelgo per Mamma mia….” con queste parole pronunciate durante l’omelia, l’Ordinario Militare per l’Italia, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Marcianò, ha esortato tutti a rivolgersi alla Sacra Effige della Madonna di Loreto, giunta stamattina in Accademia Aeronautica. L’evento rientra nell’ambito delle celebrazioni organizzate per l’anno giubilare concesso da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale “patrona degli Aeronauti”. L’Ordinario Militare è stato ricevuto al suo arrivo a Pozzuoli dal Comandante dell’Accademia Aeronautica., Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino, da una rappresentanza di altre Forze Armate, dai soci dell’Associazione Arma Aeronautica e da un’aliquota di personale e frequentatori.

IL SALUTO – Al termine della celebrazione eucaristica, il Generale Tarantino ha ringraziato Sua Eccellenza Marcianò per la sua vicinanza con l’auspicio di rivederlo al più presto in Accademia. La visita si è conclusa con la firma dell’albo d’onore e con il tradizionale scambio di presenti. L’Effige della Virgo Lauretana lascerà Pozzuoli il giorno 24 luglio per raggiungere la Scuola Specialisti di Caserta proseguendo il pellegrinaggio itinerante tra i maggiori Enti della Forza Armata. Tutte le attività si sono svolte nel rispetto della normativa vigente per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.