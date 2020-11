POZZUOLI – Code e traffico in tilt a poche ore dall’entrata in vigore delle restrizioni per la zona rossa in Campania in cui sono inclusi Pozzuoli e il resto dei Campi Flegrei. Da qualche ora le strade puteolane sono paralizzate per il rientro a casa dopo l’ultima giornata “libera” trascorsa a fare acquisti e per pranzare presso i locali della zona. In particolare code di auto si segnalano in via Solfatara (nella foto), via Rosini, zona porto di Pozzuoli e Arco Felice.