POZZUOLI – «Sono un imprenditore del settore turistico, chiedo cortesemente se potete segnalare il continuo disagio che causano i vigili con la loro poca elasticità alla nostra comunità, ho altre strutture ricettive a Napoli e devo dire la verità lì non ho problemi la polizia locale è molto comprensiva con i turisti. Ogni giorno ospito nuovi clienti e tutti si lamentano che sono continuamente richiamati sia verbalmente sia verbalizzati per futili motivi come un ritardo di 10 minuti per rinnovare il ticket per il posteggio. Veramente questa situazione è diventata insopportabile, gli imprenditori abbandoneranno presto il nostro territorio. Vi giro l’ennesima recensione negativa che ricevo a causa di questo disagio causato sia dai vigili sia dall’amministrazione locale». (C. A.)