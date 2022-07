POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, le segnalo che con l’aumento dei contagi salgono anche i prezzi per i tamponi. In una farmacia di Pozzuoli, ad esempio, un tampone costava 2,50 € fino a due settimane fa, ed oggi le segnalo che il prezzo é di 9 euro. Mi riferisco al tampone “fai da te” in scatola blu e istruzioni in tedesco. Un salto del 360% che va a danno soprattutto delle fasce più povere della città.» (L.L.)