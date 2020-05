POZZUOLI – Troppi parrucchieri, barbieri ed estetiste non regolari in giro a Pozzuoli. E’ la denuncia che ci arriva da più parti della città, da residenti preoccupati dai continui via-vai «Ci sono parrucchieri illegali che salgono e scendono dai palazzi senza guanti, -racconta una nostra lettrice- per strada fumano senza mascherina e poi riprendono il lavoro e sicuramente vanno da un posto all’altro senza nemmeno sterilizzare i ferri (giustamente non ne hanno il tempo e né lo sterilizzatore appresso sarebbe pesante) e in saloni piccolissimi. Fate appello al buon senso, usate le vostre telecamere, il vostro giornale per denunciare quanto accade perché se si continua così si fermerà presto di nuovo tutto. Il lavoro del parrucchiere, dell’estetista è compromesso se non lo si fa con la giusta attenzione ed alcuni hanno aperto accecati di avidità senza rispetto del prossimo»