POZZUOLI – Un altro cittadino guarito definitivamente e zero nuovi contagi in città. E’ l’ultimo bilancio tracciato dal sindaco di Pozzuoli, Enzo Figliolia, sull’emergenza coronavirus. «Bisogna continuare ad essere cauti e a vivere con responsabilità le nostre giornate. Tutto questo per tenere viva la speranza di un ritorno veloce alla normalità. È difficile cambiare abitudini, lo so. Ma serve innanzitutto a noi stessi per non commettere passi falsi e continuare a guardare al domani», le parole del primo cittadino.

I NUMERI – Nella giornata di oggi sono stati effettuati 15 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti 1180 concittadini al test per la ricerca del coronavirus. Sono 93 in tutto le persone che hanno contratto il Covid-19: 32 persone sono attualmente contagiate, 49 persone sono guarite definitivamente e 12 persone sono decedute.