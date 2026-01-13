La centrale operativa del 118 dell’ASL Napoli 2 Nord premiata per la tempestività degli interventi

POZZUOLI – La Centrale Operativa 118 dell’Asl Napoli 2 Nord ha ricevuto il prestigioso EMS Angels Award – Gold Status per il terzo trimestre del 2025. Questo riconoscimento internazionale premia l’eccellenza nel trattamento pre-ospedaliero dell’ictus. In una patologia dove “il tempo è cervello”, gli operatori si sono distinti per rapidità, precisione nei protocolli e coordinamento con gli ospedali della rete. “Non sono solo numeri, ma vite salvate. Ogni procedura ottimizzata significa offrire a un paziente una reale possibilità di recupero. Un grazie immenso a tutto il team della UOC Centrale Operativa 118 per la dedizione e la professionalità dimostrate ogni giorno sul campo” fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord.