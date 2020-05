POZZUOLI – La “Pizzeria Lubrano” sorge in via Solfatara 15. Da noi puoi trovare tante specialità come pizze, friggitoria napoletana di produzione propria, panuozzi di Gragnano e saltimbocca. Sono attivi i servizi di consegne a domicilio e asporto (con ritiro al locale) su prenotazione telefonando ai numeri 0819227583 oppure al 3311361077 o inviando un messaggio tramite WhatsApp al numero 3311361077.

