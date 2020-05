POZZUOLI – Ha riaperto i battenti Bob&Clare Take Away a Monterusciello. Il viaggio del gusto è possibile viverlo attraverso il delivery, con consegna a domicilio, oppure con servizio d’asporto recandosi al pub in via Severini. Per prenotare panini di ogni tipo, fritture e ogni specialità basta telefonare al numero 3510185888. “Siamo di nuovo nelle vostre case il tripudio dei sapori Bob&Clare per soddisfare la vostra voglia di gusto!”

