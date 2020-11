POZZUOLI – Giovedì 19 novembre, dalle ore 9 alle ore 17, resterà chiusa al traffico veicolare la variante Solfatara nel tratto compreso tra l’incrocio con via Solfatara e la confluenza nella nuova rotatoria di via Fascione (esclusa). Il provvedimento si è reso necessario per consentire il ripristino delle ottimali condizioni di circolazione stradale compromesse a seguito delle avversità atmosferiche di ieri.