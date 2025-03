POZZUOLI – Proseguono senza sosta gli interventi da parte dei vigili del fuoco in tutti i Campi Flegrei. Da questa notte sono impegnati su tutti il territorio numerose squadre per un totale di 212 uomini. Gli interventi sono mirati alle verifiche di stabilità svolte nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli. Nella rete di monitoraggio ci sono edifici pubblici, scuole, case e residenze per anziani.