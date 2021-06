POZZUOLI – E’ in corso dalle 23.18 di lunedì sera un intenso sciame sismico nella città di Pozzuoli. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato finora circa 15 eventi. Una, in particolare, si aggira intorno a 1.8 di magnitudo. Diversi boati hanno preceduto le scosse. Paura tra i residenti della zona della Solfatara (epicentro dello sciame sismico), alcuni dei quali hanno lasciato le proprie abitazioni riversandosi in strada. Le scosse sono state percepite anche a via Napoli, Arco Felice, Monterusciello e Licola. (seguiranno aggiornamenti)