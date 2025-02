Incontro in Protezione Civile, la diretta streaming è costata 8mila euro al comune di Pozzuoli

POZZUOLI – È costata 8.296 euro la diretta streaming di martedì 18 febbraio, trasmessa dalla sede della Protezione Civile di Monterusciello attraverso Youtube e Facebook. Si tratta di soldi pubblici, prelevati dalle casse del comune di Pozzuoli, che l’amministrazione Manzoni ha speso mediante affidamento diretto a una società di Agnano-Pisciarelli. Si tratta della Netcongress Communication srl che ha fornito supporto tecnico e strumentazione per la diretta dell’evento a cui hanno partecipato, tra gli altri, i sindaci flegrei, il capo della Protezione Civile nazionale, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano e il Prefetto di Napoli. La cifra ha fatto storcere il naso a diversi consiglieri di maggioranza e opposizione, che hanno sottolineato «l’inopportunità, in un momento così tanto delicato, di spendere 8mila euro per una diretta streaming».