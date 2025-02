Bradisismo, appello del sindaco di Pozzuoli a cittadini e comitati «C’è bisogno del contributo di tutti»

POZZUOLI – «Il difficile momento che vive la città impone la massima attenzione, per l’ansia e la preoccupazione che, a ragione, sta colpendo la popolazione. Per quanto di competenza, l’Amministrazione sta producendo degli sforzi enormi. Tuttavia, ritengo necessario, in questa critica fase, coinvolgere ancora di più le forze sane della città, nella consapevolezza che tutto è perfettibile. Con la delibera di approvazione del regolamento per la formazione del Piano Speditivo di Emergenza Discendente per il bradisismo, ho stabilito l’avvio di tavoli di confronto con comitati e associazioni di cittadini. Allo stesso tempo, risulta indispensabile il contributo di tutte le forze politiche che intendono dare un contributo in tale direzione. A tal fine, ho concordato con il segretario cittadino del Partito Democratico la convocazione di un tavolo di confronto politico, per concertare, con il contributo di tutti, ogni azione utile a dare sostegno e supporto alla cittadinanza. Questo difficile periodo deve vederci impegnati per creare le condizioni di una convivenza sicura con il fenomeno del bradisismo, senza frenare gli importanti processi di sviluppo del territorio già in corso». Così il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni che ha commentato gli ultimi eventi legati alla crisi sismica.