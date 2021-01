QUARTO – Tragedia nella serata di sabato a Quarto dove in seguito a un incidente stradale ha perso la vita un 43enne. L’uomo, extracomunitario residente nella cittadina flegrea, era in sella al suo scooter quando per motivi ancora in fase di accertamento si è schiantato contro un bus di linea della CTP. L’incidente è avvenuto in Corso Italia, strada principale della città. Inutili sono stati i soccorsi prestati all’uomo da personale sanitario intervenuto sul posto dove in questi minuti ci sono i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli insieme ai colleghi della Tenenza di Quarto. (Seguiranno aggiornamenti)

