QUARTO – Due incendi sono divampati a ridosso di via Masullo, a Quarto. La zona interessata è in particolare Via Paisiello e le stradine limitrofe. Sul posto in questi minuti ci sono vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale di Quarto. Diverse persone sono scese in strada, costrette a lasciare le proprie abitazioni. Al momento non si segnalano particolari criticità. Diverse nubi di fumo sono visibili a centinaia di metri di distanza.