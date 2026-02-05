In elicottero da Ischia a Pozzuoli: colto da malore salvato dai medici dell’ospedale Santa Maria delle Grazie

POZZUOLI – Un uomo colpito un infarto del miocardio acuto è stato salvato nella notte dai medici del reparto di Cardiologia del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è arrivato il elicottero. Si è trattato di un trasporto sanitario notturno disposto dalla Prefettura di Napoli per un paziente in imminente pericolo di vita che si trovava a Ischia. L’intervento dell’HH-139B dell’85° Centro SAR decollato da Pratica di Mare ha portato l’uomo a Pozzuoli, in quanto a causa delle avverse condizioni meteo non era stato possibile possibile far decollare l’elicottero dalla base di Napoli per raggiungere l’isola. Dalla Centrale Operativa del 118 di Pozzuoli è partita la richiesta al Core per organizzare un trasferimento con la richiesta di supporto all’85º stormo SAR di pratica di Mare da dove l’elicottero è decollato alle 21:15 circa, per poi raggiungere alle 21:50 a Ischia. Con il medico del pronto soccorso a bordo l’elicottero è poi ripartito verso Pozzuoli. L’uomo è stato prima stabilizzato in ambulanza e poi trasferito in emodinamica dove è stato sottoposto alla procedura per l’impatto acuto. Tutta l’operazione è stata coordinata dalla Centrale Operativa 118 a Pozzuoli e la Centrale Operativa regionale per l’emergenza 118. L’eliporto di Pozzuoli é uno dei pochi ospedale della Campania abilitato all’atterraggio notturno.