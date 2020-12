POZZUOLI – Una stretta di mano e poche ma proficue parole. E’ la sintesi dell’incontro andato in scena nel pomeriggio di venerdì al comune di Pozzuoli dove il neo presidente della Puteolana 1902, Adamo Guarino, insieme al suo entourage ha incontrato il sindaco Vincenzo Figliolia. Una chiacchierata informale durante la quale il primo cittadino ha auspicato la nascita di un progetto calcistico duraturo assicurando disponibilità da parte dell’amministrazione comunale.

L’INCONTRO – Tra i temi affrontati anche i lavori allo stadio “Domenico Conte” finalizzati a un ammodernamento dell’impianto di Arco Felice in questi giorni interessato da un intervento al manto erboso. «E’ stato un incontro costruttivo e proficuo. –ha detto al termine dell’incontro il presidente Adamo Guarino- il Sindaco ha mostrato disponibilità e vicinanza alla nostra società. Abbiamo lavorato incessantemente per 14 giorni per ripartire con una rosa competitiva e risalire in classifica». L’era Guarino è iniziata. Il primo fischio d’inizio domenica alle 14.30 per Puteolana 1902-Altamura.