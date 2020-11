MONTE DI PROCIDA – Oggi ricorre la Giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’obiettivo di questa giornata è quello di sensibilizzare e di informare l’opinione pubblica sul diabete, sulla sua prevenzione e sulla sua gestione. Per quest’anno la Giornata Mondiale del Diabete è dedicata al ruolo dell’infermiere, figura sempre più importante nella prevenzione e nel trattamento del diabete. L’infermiere è spesso il primo operatore sanitario incontrato dalla persona con diabete e che svolge un ruolo cardine sia nell’educazione al corretto stile di vita e sia nell’educazione all’ automonitoraggio e all’impiego delle tecnologie a supporto del diabete, che nell’educazione alla prevenzione delle complicanze.

L’INIZIATIVA – Il Comune di Monte di Procida ha deciso anche per quest’anno, nonostante l’impossibilità di svolgere manifestazioni per via dell’emergenza Covid-19, di ricordare la Giornata Mondiale del Diabete e lo farà illuminando con una luce blu il Municipio di via Panoramica. Un gesto simbolico ma di massima vicinanza e di solidarietà verso coloro che sono afflitti da questa malattia e verso le loro famiglie presenti e in prima linea nella lotta contro quello che viene definito come un “nemico silenzioso”. Una vicinanza da parte del Comune di Monte di Procida che si fa ancora più forte soprattutto alla luce di questa nuova fase acuta dell’emergenza coronavirus con l’obiettivo di non lasciare nessuno solo.