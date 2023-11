POZZUOLI – Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano insieme al Direttore del Centro per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, quest’ oggi è stato in visita al Rione Terra di Pozzuolii. Accompagnato dal sindaco Gigi Manzoni ha fatto un tour per le bellezze dell’ antica rocca. Insieme a loro anche il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione e il sindaco di Quarto Antonio Sabino.