Il fenomeno del pickpocketing 2.0: donna sorpresa con un Pos mobile per rubare soldi dai conti

NAPOLI – Se l’arresto effettuato a Sorrento dai carabinieri della locale stazione é di per sé un evento purtroppo di routine dato anche il periodo estivo, quello in cui si sono imbattuti i militari é una scoperta alquanto allarmante. É pomeriggio e una cittadina peruviana, ha 36 anni, si aggira col fare da turista tra i locali della zona. Il momento è propizio e, all’interno di un bar del centro, la donna afferra una banconota da 100 euro che era nella cassa. La 36enne tenta la fuga, qualcuno é in auto poco distante e la sta aspettando. Arrivano i carabinieri che bloccano la donna mentre l’altra persona fugge. L’arrestata viene identificata e perquisita. Sono decine i reati specifici commessi dalla 36enne in quel di Roma.

I FURTI – Ma è durante la perquisizione che avviene la scoperta: nella borsa della donna un Pos mobile contactless pirata verosimilmente utilizzato fraudolentemente per rubare denaro dai conto corrente. Tra i precedenti della donna anche il furto effettuato con un dispositivo simile ad una turista, proprio a Roma e l’importo era di circa 9mila. L’arrestata è in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per rintracciare il complice e per accertare eventuali prelievi fraudolenti. Il pickpocketing 2.0. Una tecnica spesso utilizzata nelle grandi città turistiche oggetto di diversi video sul web che per la prima volta sbarca nella costiera sorrentina