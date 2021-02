BACOLI – Sono tante le opportunità per chi cerca lavoro, così come sono molte le opportunità per chi sceglie la strada del lavoro autonomo, come “Resto al Sud”. E’ fondamentale però, per i beneficiari, conoscere l’esistenza di queste opportunità, orientarsi e utilizzare al meglio gli incentivi esistenti. Le politiche attive del lavoro sono interventi volti a promuovere e favorire l’occupazione e l’occupabilità delle persone, informando e orientando di chi cerca lavoro. Con benefici per l’intero sistema economico.

E’ quello che intende fare il Comune di Bacoli con l’attivazione dello Sportello Informativo Lavoro, attivo dalla prossima settimana: tutti i martedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Parco Vanvitelliano del Fusaro; tutti i giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso Villa Cerillo. A tal proposito, l’assessorato alle Politiche Attive del Lavoro ha organizzato per oggi alle 16.30 un webinar dal titolo “Lavoro e impresa: cogliamo l’opportunità” che si terrà sulla pagina Facebook del Comune di Bacoli.