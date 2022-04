NAPOLI – Corre veloce Cristian Oliviero, e raggiunge le vette dell’esclusività. Nantes è la sua nuova casa. Non un ristorante dunque ma un club privato riservato ai suoi soci. Il giovane chef ventiseienne si prepara alla prossima esperienza di lavoro dedicata al Circolo Rari Nantes di Napoli che, in occasione dei suoi 110 anni di storia, costellata da gare sportive, campionati di ogni genere e riunioni culturali, inaugura una nuova stagione che sarà caratterizzata anche da un menù gastronomico firmato Oliviero. «Sono emozionato e orgoglioso di lavorare all'”elegante chalet”, fondato nel 1905, che parla di storia e cultura in ogni suo angolo. Spero di poter contribuire anche in chiave culinaria alla valorizzazione del Circolo», asserisce il mago dei fornelli che non vuole svelare i piatti che ha già ideato per la nuova avventura professionale. «Nelle grandi cucine presso cui ho lavorato in passato ho scoperto tanti ingredienti che provenivano da diverse parti del mondo, spezie e odori che ho introdotto nei miei lavori includendoli nella nostra tradizione gastronomia partenopea. Saranno il mio originale autografo», conclude Oliviero dalla cucina con vista sullo scoglio di Santa Lucia.