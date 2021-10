POZZUOLI – “I nonni raccontano. Scambio tra generazioni” è il titolo del convegno che si terrà domani alle 9.30 nell’Auditorium dell’Ipseoa Petronio a Monterusciello. L’iniziativa voluta dall’Ipseoa Petronio è organizzata in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Anteas. Amici dei Campi Flegrei”. Partecipano il dirigente scolastico, Filippo Monaco, Mimmo Tiseo dell’associazione Anteas e i nonni Paola Battaglia, Raffaele Serio e Salvatore Lista. Modera Ciro Biondi. «I nonni sono un patrimonio fondamentale per le nostre comunità – spiega Filippo Monaco, dirigente scolastico – purtroppo i tempi in cui viviamo non sempre danno la possibilità ai giovani di apprezzare e valorizzare queste figure familiari. Per questo come istituto abbiamo pensato di organizzare questo evento che, immaginiamo, possa portare in futuro a delle forme di collaborazioni con gli anziani attraverso progetti e iniziative; l’obiettivo è consentire la valorizzazione della risorsa-anziano e poi consentire ai ragazzi di approfondire la storia delle nostre comunità, i mestieri e le tradizioni. Si tratta di informazioni che non si possono trovare sui libri di scuola e che, purtroppo, tendono a sparire. Come Scuola abbiamo il dovere di valorizzare il territorio anche in questo modo e fare di tutto per non disperdere questo fondamentale patrimonio». L’evento sarà in diretta streaming sul sito www.ipseoapetronio.edu.it e sulla pagina Facebook “Ipseoa Petronio Pozzuoli”