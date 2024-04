I LETTORI SEGNALANO/ «Sversamenti rifiuti in zona Lucrino»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, Vi inoltro la segnalazione da me inviata al comune di Pozzuoli in merito all’abbandono di rifiuti in zona Lucrino, alle spalle dell’omonimo lago. Questo il messaggio: “Vi scrivo per segnalarvi il continuo abbandono di rifiuti che si verifica a Lucrino, zona via Orazio alle spalle del lago di Lucrino, soprattutto nel weekend, da parte di “eco vandali” di ritorno dal mare,a causa soprattutto della mancanza di illuminazione e dell’assenza di alcun tipo di controlli. Vi prego cortesemente di provvedere con ogni mezzo possibile per porre fine a questo scempio». (Giuseppe F.)

LE FOTO