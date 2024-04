Capitan Burger di Pozzuoli vince la prima edizione di “The Best Street Food of Italy”

POZZUOLI – Dopo i numerosi traguardi e riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni da Capitan Burger, lo chef Francesco Ferrante, porta l’hamburgeria di Pozzuoli (sita in Via San Rocco 16), sul gradino più alto del podio nazionale nel nuovo programma televisivo “The Best Street Food of Italy”, già in onda su Julius+ e a breve disponibile su Sky, a cura dello Chef Simone Falcini (Presidente Associazione Italiana Cuochi) e i Mollica’s (Vincitori del titolo “Miglior Street Food on the road d’Italia” di Gambero Rosso 2022).

IL PANINO – Lo chef Ferrante viene selezionato tra i tantissimi partecipanti per accedere alle semifinali negli studi di Empoli, dove presenta il Capitan Burger, panino storico dell’omonima attività: «Il panino che ho presentato è disponibile nel nostro menù fin dall’apertura del locale, e rappresenta un po’ l’innovazione gourmet e la tradizione napoletana. Ho voluto inserire in un’unica pietanza l’abbinamento tra tarallo e birra e quello tra salsiccia e friarielli, che rappresentano la storia dello street food napoletano, selezionando le nostre materie prime di qualità, rivisitandole e bilanciandole in ottica innovativa». Convince all’unisono i giudici che, oltre i tantissimi apprezzamenti, danno dei piccoli consigli allo chef e lo fanno passare in finale senza alcun dubbio.

LA VITTORIA – Nella fase finale si trova in competizione con altri 5 concorrenti, altrettanto preparati, ma con astuzia decide di ripresentare lo stesso panino, mettendo in pratica i consigli dati dai giudici, a differenza degli altri partecipanti che preferiscono presentare una nuova pietanza. «Ho pensato che avrebbero apprezzato il fatto che dei loro consigli ne avessi fatto tesoro, ed ho voluto rischiare portando nuovamente il Capitan Burger». I giudici vengono colpiti dalla determinazione dello Chef e apprezzano tantissimo la comprensione e la messa in pratica dei consigli dati nelle fasi precedenti, e decidono di proclamarlo vincitore dell’edizione. «Sono contentissimo di aver portato Capitan Burger da Pozzuoli al gradino più alto del podio dello Street Food Italiano. Voglio fare i complimenti ai colleghi chef che hanno partecipato con me alla competizione, il livello era veramente alto, ed è stato un vero piacere poterli conoscere e confrontarmi con loro. Voglio dedicare la vittoria a mia moglie Valentina ed a Mia, la mia splendida figlia. Voglio inoltre invitare tutti i lettori a venirci a trovare presso il nostro locale dove troveranno, oltre al Capitan Burger, una menu ricco di tradizione e sperimentazione. Vi aspettiamo!».