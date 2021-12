RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, con la presente vorrei portare all’attenzione dell’amministrazione la condizione instabile di questo tombino a via Reginelle (allego foto). Dopo svariate segnalazioni, non si arriva alla risoluzione del problema. La preoccupazione è che si crei un’altra voragine e la zona resta isolata». (A.S.)