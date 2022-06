POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vogliate pubblicare e segnalare che in via Giovanni Verga i condomini non rispettano la raccolta differenziata da sempre. Tutti i condomini usano i contenitori come indifferenziato, la De Vizia lascia marcire i rifiuti provocando aria irrespirabile con questo caldo, mosche e topi girano su di quest’ultimi. Dopo segnalazioni fatti ai vigili urbani e la De Vizia stessa non interviene tempestivamente aspettando il giorno di ritiro dell’Indifferenziata. Secondo voi è possibile sopportare tutto questo?» (Paolo P.)