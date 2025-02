I LETTORI SEGNALANO/ «Grazie al comandante sono iniziati i lavori allo scivolo di alaggio e varo a Baia»

BACOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Segnalo un operazione che finalmente dopo anni e anni che lo scivolo del porto di Baia che permette ai cittadini di alare e varare le loro unità in maniera gratuita è in fase di ristrutturazione. Grazie al comandante della Guardia Costiera di Baia ed ai suoi dipendenti che hanno inviato le segnalazioni di pericolosità, e ai dirigenti della Regione Campania, lo scivolo tornerà finalmente agibile e funzionale e cosa importante non pericoloso».