RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, in Piazza dell’Annunziata alle spalle della chiesa di fronte alla tabaccheria Fox, c’è un parcheggio libero, e molte volte in orari tranquilli si sono verificati furti alle auto, rottura vetri, atti vandalici e a me personalmente stavano tentando in più occasioni di rubarsi il catalizzatore della marmitta. Non chiedetemi come, io dico è possibile fare una richiesta al comune per delle telecamere nell’ampio parcheggio?? mi affido alla vostra redazione…sono fiducioso! (Nino T.)

